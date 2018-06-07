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Порошенко поблагодарил Букиккио за поддержку создания антикоррупционного суда

НовостиОбщество    07.06.2018 - 21:53
Фото: Петр Порошенко и Джанни Буккіккіо (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Петр Порошенко и Джанни Буккіккіо (facebook.com/petroporoshenko)

Сегодня Верховная рада приняла закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Джанни Букиккио за его позицию и поддержку создания антикоррупционного суда в Украине. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

“Спасибо главе Венецианской комиссии, искреннему другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию относительно антикоррупционного суда в Украине. Принятый закон - это наш общий доработок и наша общая история!”, - отметил Порошенко.

 

Дякую Главі Венеціанської Комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо Антикорупційного Суду в...

Опубліковано Петром Порошенком 7 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее стало известно, что Венецианская комиссия довольна решением Верховной рады Украины (ВРУ) об антикоррупционном суде и считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы.

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Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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