Порошенко поблагодарил Букиккио за поддержку создания антикоррупционного суда

Сегодня Верховная рада приняла закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Джанни Букиккио за его позицию и поддержку создания антикоррупционного суда в Украине. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

“Спасибо главе Венецианской комиссии, искреннему другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию относительно антикоррупционного суда в Украине. Принятый закон - это наш общий доработок и наша общая история!”, - отметил Порошенко.

Дякую Главі Венеціанської Комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо Антикорупційного Суду в... Опубліковано Петром Порошенком 7 червня 2018 р.

Напомним, ранее стало известно, что Венецианская комиссия довольна решением Верховной рады Украины (ВРУ) об антикоррупционном суде и считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы.