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Порошенко подякував Букіккіо за підтримку створення антикорупційного суду

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 21:53
Фото: Петро Порошенко та Джанні Буккіккіо (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Петро Порошенко та Джанні Буккіккіо (facebook.com/petroporoshenko)

Сьогодні Верховна рада прийняла закон про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко подякував главі Венеціанської комісії Джанні Букіккіо за його позицію і підтримку створення антикорупційного суду в Україні. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Дякую главі Венеціанської комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо антикорупційного суду в Україні. Прийнятий закон - це наш спільний доробок і наша спільна історія!”, - зазначив Порошенко.

 

Дякую Главі Венеціанської Комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо Антикорупційного Суду в...

Опубліковано Петром Порошенком 7 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що  Венеціанська комісія задоволена рішенням Верховної ради України (ВРУ) про антикорупційний суд  і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи.

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Теги публікації: Порошенко Петро, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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