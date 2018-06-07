Порошенко подякував Букіккіо за підтримку створення антикорупційного суду

Сьогодні Верховна рада прийняла закон про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко подякував главі Венеціанської комісії Джанні Букіккіо за його позицію і підтримку створення антикорупційного суду в Україні. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Дякую главі Венеціанської комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо антикорупційного суду в Україні. Прийнятий закон - це наш спільний доробок і наша спільна історія!”, - зазначив Порошенко.

Дякую Главі Венеціанської Комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію щодо Антикорупційного Суду в... Опубліковано Петром Порошенком 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Венеціанська комісія задоволена рішенням Верховної ради України (ВРУ) про антикорупційний суд і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи.