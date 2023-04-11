Порошенко підготував для ЗСУ 10 мобільних майстерень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook .

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії понад 300 вантажівок Leyland DAF.

Майстерні оснащені генераторами, компресорами, верстатами, необхідними ключами, а також балонами з вуглекислотою для зварювальних робіт.

До того ж, говорить Порошенко, із постачальниками обладнання вдається домовитись про найкращі ціни.

"Майже вісім тижнів тому ми презентували новий дослідно-конструкторський зразок, сьогодні ця позиція поставлена на потік. На наших потужностях триває виготовлення десяти "кунгів", а тут ви зараз бачите комплекти для десяти майстерень, щоб відновлювати боєздатність підбитої техніки в польових умовах. Вони уніфіковані, повністю з усім новим, це розробляли найкращі конструктори", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, майстерні створюють на базі британських вантажівок DAF, вони укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. Найбільше їх просять артилеристи.

Також ми писали, що сьогодні прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив його зміст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.