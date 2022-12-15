Порошенко: перші бронемашини Spartan в Україні, скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою
Перші бронемашини Spartan, куплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа громад", проходять технічну підготовку для виїзду на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в Facebook.
Як відомо, у жовтні Порошенко повідомив про угоду на закупівлю для ЗСУ партії британських бронемашин сімейства Spartan.
"Це вже наша друга партія бронетехніки, відомі на всю Україну Spartan. Ці машини зараз в Україні. Вони, як кажуть наші механіки і водії, в дуже пристойному технічному стані. Ми проводимо зараз технічне обслуговування. Перша підготовка відбулась ще у Великій Британії нашими фахівцями. І дуже скоро вони будуть під Бахмутом, в Авдіївці. Вони будуть бити ворога", - сказав Порошенко.
За його словами, фахівці працюють над збільшенням місткості бронемашин, які також будуть обладнані додатковим військовим оснащенням та зброєю.
"Ми намагаємося, щоб там було шість, а може й сім місць для десанту. Ми привеземо і "Султани", де буде більше місця - думаємо, на 8 десантників. І привеземо "Самаритяни". Це буде броньована машина для евакуації поранених", - додав Порошенко.
Він також повідомив, що техніка надійде у Десантно-штурмові війська, де буде сформований батальйон з однотипними бронемашинами. Під них також готується ремонтна база, запас запчастин і паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).
У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити. Може долати водні перешкоди.
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