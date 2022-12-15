Порошенко: первые бронемашины Spartan в Украине, скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook .

Как известно, в октябре Порошенко сообщил о соглашении на закупку для ВСУ партии британских бронемашин семейства Spartan.

Это уже наша вторая партия бронетехники, известные на всю Украину Spartan. Эти машины сейчас в Украине. Они, как говорят наши механики и водители, в очень приличном техническом состоянии. Мы проводим сейчас техническое обслуживание. Первая подготовка состоялась еще в Великобритании нашими специалистами. И очень скоро они будут под Бахмутом, в Авдеевке. Они будут бить врага", - сказал Порошенко.

По его словам, специалисты работают над увеличением емкости бронемашин, которые также будут оборудованы дополнительным военным оснащением и оружием.

"Мы стараемся, чтобы там было шесть, а может, и семь мест для десанта. Мы привезем и "Султаны", где будет больше места - думаем, на 8 десантников. И привезем "Самаритяне". Это будет бронированная машина для эвакуации раненых", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что техника поступит в Десантно-штурмовые войска, где будет сформирован батальон с однотипными бронемашинами. Под них также готовится ремонтная база, запас запчастей и горюче-смазочных материалов.