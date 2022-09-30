Порошенко: переговори про вступ Україну в НАТО мають розпочатися негайно

"Настав час офіційної заявки на негайний початок переговорів про вступ України до НАТО, рішення про яку має бути ухвалене на черговому чи позачерговому саміті Альянсу. Це дозволить зупинити початок третьої світової, на поріг якої поставив людство путін, і стане найефективнішим щепленням від російського ядерного шантажу", - заявив Порошенко.

Він також вважає, що голосування за вступ України кожен член Альянсу має розглядати як гарантований захист своєї країни, Європи і світу.

"Переговори про вступ мають розпочатися негайно. Саме цього я чекаю від сьогоднішньої пресконференції мого друга і друга України Єнса Столтенберга. І так як керівництво Євросоюзу зробило все для рішення про вступ України до ЄС, так само Єнс має стати криголамом, який торуватиме наш шлях до НАТО, щоб розпочати переговори вже і зараз", - додав Порошенко.