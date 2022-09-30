Порошенко: переговоры о вступлении Украины в НАТО должны начать немедленно

"Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса. Это позволит остановить начало третьей мировой, на порог которой поставил человечество путин, и станет самой эффективной прививкой от российского ядерного шантажа", - заявил Порошенко.

Он также считает, что голосование за вступление Украины в каждый член Альянса должен рассматриваться как гарантированная защита своей страны, Европы и мира.

"Переговоры о вступлении должны начаться немедленно. Именно этого я жду от сегодняшней пресс-конференции моего друга и друга Украины Йенса Столтенберга. И так как руководство Евросоюза сделало все для решения о вступлении Украины в ЕС, так же Йенс должен стать ледоколом, который будет прокладывать наш путь к НАТО, чтобы начать переговоры уже и сейчас", - добавил Порошенко.