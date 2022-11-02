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Порошенко передав генератори підрозділу протиповітряної оборони в Дніпропетровській області

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Середа 02 листопада 2022 19:51
Порошенко передав генератори підрозділу протиповітряної оборони в Дніпропетровській області Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз буржуйки та генератори підрозділу протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Путін розраховує на холодну зиму, він думає, що залякає нас. Не залякає. Найперше, завдяки цим хлопцям. А щоб їм було ще тепліше і вони завжди були заряджені, ми з командою передали їм буржуйки та генератори. Я пишаюся тим, що стою поряд з ними, бо саме завдяки їх професійній роботі на Дніпропетровщині та найближчих областях є світло та тепло. Лише за останній тиждень ці хлопці збили аж шість шахідів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, волонтери спільно з Фондом Порошенка вже замовили виробництво 1500 буржуйок. За їх словами, на фронт потрібні десятки тисяч пічок, тому цей проект буде розширюватись.

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Петро Порошенко Дніпропетровська область
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