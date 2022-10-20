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Порошенко передав быйцям 46-ї бригади ДШВ дрони, рації, генератори та "швидку"

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 20:19
Порошенко передав быйцям 46-ї бригади ДШВ дрони, рації, генератори та "швидку" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Порошенка спільно з волонтерами "Справа громад" передали бійцям 46-ї десантно-штурмової бригади 25 дронів Autel, квадрокоптери, рації та "швидку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Мій друг, великий патріот та воїн Олександр Погребиський (депутат Київради, десантник, один з лідерів ветеранської організації "Res_Publika. Брати по зброї", - ред.) знає, як це, коли після поля бою ти опиняєшся у кареті швидкої. Декілька місяців тому він отримав контузію, але наші фахові лікарі надали йому вчасну допомогу. І сьогодні я запросив Олександра, щоб вручити ключі від карети швидкої допомоги - такої, яка колись врятувала і його. Машина повністю укомплектована, щоб здійснити реанімацію, врятувати життя українського захисника", - заявив Порошенко.

Порошенко передав быйцям 46-ї бригади ДШВ дрони, рації, генератори та &quot;швидку&quot;

Раніше повідомлялось, що Фонд Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" відправили у бригади вздовж лінії фронту великий вантаж.

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