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Порошенко передал быйцам 46-й бригады ДШВ дроны, рации, генераторы и "скорую"

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Четверг 20 октября 2022 20:19
Порошенко передал быйцам 46-й бригады ДШВ дроны, рации, генераторы и "скорую" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Порошенко совместно с волонтерами "Справа громад" передали бойцам 46-й десантно-штурмовой бригады 25 дронов Autel, квадрокоптеры, рации и "скорую".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мой друг, патриот и воин Александр Погребиский (депутат Киевсовета, десантник, один из лидеров ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию", - ред.) знает, как это, когда после поля боя ты оказываешься в карете скорой. Несколько месяцев назад он получил контузию, но наши профессиональные врачи оказали ему своевременную помощь. И сегодня я пригласил Александра, чтобы вручить ключи от кареты скорой помощи - когда-то спасшей и его. Машина полностью укомплектована, чтобы осуществить реанимацию, спасти жизнь украинского защитника", - заявил Порошенко.

Порошенко передал быйцам 46-й бригады ДШВ дроны, рации, генераторы и &quot;скорую&quot;

Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" отправили в бригады вдоль линии фронта большой груз.

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