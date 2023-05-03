Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

"Сьогодні ми знову у наших друзів з 43 окремої артилерійської бригади. Останнього разу разом із Вікторією Сюмар, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" ми передали артилеристам тягач-гігант Oshkosh. І тут же домовилися відкрити збір на БПЛА Poseidon, щоб арта бригади мала свої "очі". А поки тривав збір, бійці бригади проходили 6-тижневе навчання, як керувати нашою пташкою", - написав Порошенко.

Окрім комплексу БПЛА Poseidon команда Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.

"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Starlink, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця - для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", - додав політик.