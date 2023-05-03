Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

Фонд Порошенко спільно з волонтерами "Справа громад" передали 43-й бригаді окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
"Сьогодні ми знову у наших друзів з 43 окремої артилерійської бригади. Останнього разу разом із Вікторією Сюмар, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" ми передали артилеристам тягач-гігант Oshkosh. І тут же домовилися відкрити збір на БПЛА Poseidon, щоб арта бригади мала свої "очі". А поки тривав збір, бійці бригади проходили 6-тижневе навчання, як керувати нашою пташкою", - написав Порошенко.
Окрім комплексу БПЛА Poseidon команда Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.
"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Starlink, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця - для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", - додав політик.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів. При цьому до боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин.
На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.
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