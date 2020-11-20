У Порошенко передали защитные костюмы и противовирусные очки в 12-ю больницу Киева

Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в еще одно столичное медучреждение - Киевскую городскую клиническую больницу № 12.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Директор больницы Таисия Лобода сообщила, что в заведении сейчас госпитализированы 284 пациентов, из них 90 - кислородно зависимы. Она поблагодарила за помощь и отметила высокое качество украинских защитных костюмов.

"Костюмы удивительные, очень рада, что они украинского производства. Это просто восторг. Когда возникла пандемия, было трудно сначала закупить что-то, и цены были разные. И сегодня появились наши костюмы, это правильное решение, это государственническое решение. Мы очень благодарны за помощь. Люди, средства индивидуальной защиты, медикаменты и кислород – это четыре кита, на которых сегодня должно держаться здравоохранение. Если это будет выполнено, все у нас получится, и люди выживут, и государство будет в порядке. Мы очень благодарны", - говорит руководитель медучреждения.

Она также выразила надежду, что новый состав Киевсовета будет больше прислушиваться к врачам.

По словам Марины Порошенко, еще в начале октября больница вообще не была ни в каких списках больниц, которые планируется открывать для борьбы с коронавирусом.

"Поэтому они не были подготовлены, не были оснащены всем необходимым для того, чтобы оказывать качественную помощь больным коронавирусом", - сообщила Марина Порошенко.

Она призвала центральную власть немедленно направить средства ковидного фонда на борьбу с болезнью.

"Ни Один из благотворителей, волонтеров не может решить все проблемы государства. Мы в очередной раз обращаемся к центральной власти – немедленно использовать и направить средства из фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение не только больниц средствами индивидуальной защиты, но и учебных заведений и незащищенных слоев населения", - отмечает Марина Порошенко.

Она также призвала поддержать малый и средний бизнес, который страдает от карантина.

"В таких условиях мы должны объединить все свои усилия и помочь преодолеть беду с эпидемией коронавируса в Украине. Понимая беспомощность нашей центральной власти и то, что они или не слышат, или не хотят слышать предложения и требования от людей Украины, мы как крупнейшая фракция в следующем созыве Киевского городского совета будем уделять максимум усилий для решения вопросов, которые возникли в борьбе с коронавирусом", - отметила Марина Порошенко.

Как известно, производство высококачественных защитных костюмов для медработников в Украине началось в октябре. Благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка одно из отечественных предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27 тысяч костюмов, которые уже передают в больницы.

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.