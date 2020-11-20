У Порошенка передали захисні костюми та противірусні окуляри у 12-ту лікарню Києва

Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у ще один столичний медзаклад - Київську міську клінічну лікарню № 12.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

Директор лікарні Таїсія Лобода повідомила, що у закладі зараз госпіталізовані 284 пацієнти, з них 90 - киснево залежні. Вона подякувала за допомогу і відзначила високу якість українських захисних костюмів.

"Костюми дивовижні, дуже рада, що вони українського виробництва. Це просто захват. Коли виникла пандемія, було важко спочатку закупити щось, і ціни були різні. І сьогодні з’явилися наші костюми, це правильне рішення, це державницьке рішення. Ми дуже вдячні за допомогу. Люди, засоби індивідуального захисту, медикаменти і кисень – це чотири кити, на яких сьогодні має триматися охорона здоров’я. Якщо це буде виконано, все у нас вийде, і люди виживуть, і держава буде в порядку. Ми дуже вдячні", - говорить очільниця медзакладу.

Вона також висловила сподівання, що новий склад Київради буде більше дослухатись до лікарів.

За словами Марини Порошенко, ще на початку жовтня лікарня взагалі не була у жодних списках лікарень, які планується відкривати для боротьби з коронавірусом.

"Тому вони не були підготовлені, не були оснащенні всім необхідним для того, щоб надавати якісну допомогу хворим на коронавірус", - повідомила Марина Порошенко.

Вона закликала центральну владу негайно спрямувати кошти з ковідного фонду на боротьбу із хворобою.

"Жоден з благодійників, волонтерів не може вирішити всі проблеми держави. Ми вкотре звертаємося до центральної влади – негайно використати і спрямувати кошти з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення не тільки лікарень засобами індивідуального захисту, а й навчальних закладів і незахищених верств населення", - наголошує Марина Порошенко.

Вона також закликала підтримати малий та середній бізнес, який потерпає від карантину.

"В таких умовах ми маємо об’єднати всі свої зусилля і допомогти подолати біду з епідемією коронавірусу в Україні. Розуміючи безпорадність нашої центральної влади і те, що вони або не чують, або не хочуть чути пропозиції і вимоги від людей України, ми як найбільша фракція в наступному скликанні Київської міської ради будемо приділяти максимум зусиль для вирішення питань, які постали в боротьбі з коронавірусом", - зазначила Марина Порошенко.

Як відомо, виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників в Україні розпочалося в жовтні. Завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку одне з вітчизняних підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.

Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.