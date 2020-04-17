У Порошенко передали в больницы 30 тысяч защитных костюмов для медработников

30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медперсонала, которые закуплены в Китае за счет компании Roshen и “Благотворительного фонда Порошенко”, уже поступают в больницы по всей Украине. Об этом сообщает сайт ”Европейской солидарности”, передает РБК-Украина.

”Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты”, - заявил пятый президент и лидер партии Петр Порошенко.

Как отмечают в пресс-службе, третья партия в 10 тысяч костюмов отправлена в больницы. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больницы Днепропетровщины. В Кременчуг - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлено в больницы Хмельницкой области.

Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают на Львовщину и Тернопольщину. В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500.

Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ровно и Херсона.

Сообщается также, что еще 100 тысяч медицинских костюмов заказаны в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больницы также передадут 60 тысяч нитриловых перчаток.

Защитные костюмы для медиков от Порошенко в течение трех недель переданно в 21 регион Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе.

Напомним, согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились уже более 870 работников медицинских учреждений.

Ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.