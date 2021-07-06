Порошенко передал военным партию оборудования почти на 1 млн гривен

Комплект видеонаблюдения купленный совместно счет волонтеров и Фонда Порошенко. Кроме оптической разведки в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

"До нашего сотрудничества с 10-й бригадой присоединились 3124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5000, кто-то 10000. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, а также во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию", - отмечает Петр Порошенко.

По его словам, это приводит в первую очередь к сокращению потерь в личном составе бригады.

"Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо", - поблагодарил пятый президент всех волонтеров, которые присоединились к кампании по сбору средств.