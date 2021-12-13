Порошенко передал военным в Авдеевку батальонный комплекс видеонаблюдения

"Чрезвычайно приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической "25-ки", которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, славя традиции украинских ВСУ, Десантно-штурмовых сил. Мне чрезвычайно приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО "Дело общин" и "Res_Publika. Братья по оружию" за инициативу, которую реализуют с начала этого года на передовой.

"Я хочу поблагодарить и воинов, и волонтеров за очень классную инициативу, уникальный проект - это установка и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения. Где будут приборы ночного видения, камеры с большим зумом, которые будут четко отмечать любое движение враждебных сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения, - напомнил Петр Порошенко. - Потом я попросил, чтобы вторым этапом у нас была Авдеевка. Тогда мы начали еще 72-ю, сейчас 25-я сменила 72-ю. Мы уже поставили один батальонный комплект, сейчас будет очень интересно услышать, каков опыт боевого применения этой системы видеонаблюдения".

По его словам, он гордится тем, что привезен второй батальонный комплект. В Авдеевке другая геометрия, используемая для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны.

"Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы грн. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тыс. украинцев перечислили средства. Это и есть отчет о том, что происходит с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление - 400 тыс. грн было буквально позавчера. И это позволило сегодня привести на фронт эти комплекты, - подчеркнул пятый президент. - Это значит, что и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ПВК "Вагнер", и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов. Наши воины будут в безопасном месте. Будут установлены камеры, которые будут фиксировать движение, и соответственно будет противодействие, начиная с контрснайперских групп и заканчивая использованием в том числе и противотанковых, и воздушных (включая данные дронов) сил для того, чтобы не дать россиянам организовать наступление. Мы твердо убеждены, что передаем это в профессиональные руки, и этот опыт будет положительным".

Порошенко отметил, что в 2021 году, как и в 2014-м, Украина также нуждается в объединении усилий для отпора Путину, для отпора российскому агрессору.

"Спасибо всем, кто в этом принял участие, думаю, что мы и дальше будем продолжать. Третий батальон 25-ки, я думаю, будет скоро. И вся линия фронта в конце концов будет оснащена, - подчеркнул лидер "Евросолидарности". - И если мы будем успешны, в конце концов Путин окажется на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Так и будет".

Традиционно команда "Европейской солидарности" привезла бойцам на передовую фрукты - на этот раз мандарины.