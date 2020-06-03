Порошенко передал Винницкому диагностическому центу ИФА-тесты на антитела к COVID-19

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Фонд Порошенко в целом планирует передать в город 10 тысяч ИФА-тестов

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал 5 тысяч высокоточных ИФА-тестов для определения антител к коронавирусу швейцарской фирмы Roche в Винницкий городской лечебно-диагностический центр. Фонд Порошенко в целом планирует передать в город 10 тысяч ИФА-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает РБК-Украина.

"Прежде всего цель моего приезда - поблагодарить врачей. Сегодня они стоят на переднем крае борьбы за здоровье украинцев во время пандемии. С риском для жизни они идут в бой так же, как идут в бой наши воины. Сегодня врачи нуждаются в защите. За последние 24 часа более сотни врачей заболели на коронавирус по стране. Почему это случается? Почему процент врачей, которые заболели в Украине, намного выше, чем в странах мира? Потому что врачи уходят в бой незащищенные", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для защиты медработников были закуплены и оперативно доставлены в Украину 130 тысяч костюмов высочайшего качества.

"11 610 костюмов Винницкая область получила от нашего Фонда, от Рошена. Я думаю, что это спасло жизни многих и пациентов и врачей. Область получила и современные цифровые передвижные рентген-аппараты для точной диагностики", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что в целом Фондом Порошенко восстановлено и закуплено 48 новых аппаратов ИВЛ, приобретено более 3 тысяч пульсоксиметров, антивирусные очки, маски. Впрочем, наиболее эффективные средства противодействия пандемии коронавируса - это тесты, отмечает политик.

"Именно с помощью тестов мы сможем сконцентрировать наши усилия в местах, где есть вспышки болезни. И очень быстро освободить от карантина там, где болезни нет, для того, чтобы восстановить нормальную экономическую и социальную жизнь страны", - добавляет Порошенко.

По его словам, еще 20 марта было обещано властью 10 миллионов тестов, которых до сих пор в Украине нет.

"За три месяца проведено чуть более трехсот тысяч тестирований. Это недостаточно, потому что Украина занимает последнее место в Европе по количеству тестирований. Я вышел на руководство всемирно известной швейцарской корпорации Roche и попросил, чтобы нам предоставили самые современные и самые надежные швейцарские тесты. Уровень надежности этих тестов - сто процентов. Это имеет уникальное значение для диагностики. Второе - если человек переболел, в ее крови есть уже соответствующие антитела. Эти антитела, плазма крови может быть очень важна для выработки иммуноглобулина, который затем может быть использован и для вакцины, и лекарств", - объясняет Порошенко.

Порошенко также сообщил, что руководство Винницкого центра вышло с инициативой бесплатно протестировать всех медработников области, а также педагогов.

"Главный врач Центра вышел с инициативой на Фонд, чтобы предоставить то количество тестов, которые позволят сделать тестирование всем без исключения медицинским работникам Винницкой области. В среднем каждая лаборатория получит от 200 до 1000 тестов. Для того, чтобы была реализована такая инициатива, принято решение, что Центр получит всего 10 тысяч тестов. Для того, чтобы все врачи Винницкой области, все медицинские работники имели возможность бесплатно протестироваться. У нас четко распланирован. Мы договорились, здесь будут и пациенты, которые требуют особого внимания. В первую очередь дети. И винницкие педагоги, которые сегодня также после смягчения карантина будут иметь возможность общаться, и эта программа совместными усилиями будет реализована. Лаборатория в Центре есть, качество есть", - резюмировал Порошенко.

Напомним, в целом Фонд Порошенко уже доставил в Украину 31 тысячу высокоточных ИФА-тестов производства Roche, которые поступают в медучреждения страны.

С начала эпидемии коронавируса у Порошенко реализовали социальные и благотворительные проекты на сумму 100 миллионов гривен.

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Автор: РБК-Украина