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Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ

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Вторник 23 августа 2022 21:01
Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ Фото: Петр Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил, что эффективное сотрудничество с подразделениями, батальонами и бригадами будет продолжаться.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может быть оснащен лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта.

Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Часть - с открытой платформой, другая - с тентами.

Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ

Деньги собирают волонтеры ОО "Справа громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму.

"Вы видите, что очень быстро грузовики доходят до наших воинов, до десантников. Вы помните, что половину платим мы с Мариной, половину платите вы. Помогите "делу общин", пересчитайте свою копейку. Потому что это -наиболее эффективная помощь для Вооруженных сил Украины", - заявил Порошен ко.

Напомним, ранее Порошенко сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Очи арты". Первый комплект БПЛА также поступил в войска.

Один из батальонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин. Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel.

Всего, с 24 февраля, структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.

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Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
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