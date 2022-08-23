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Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ

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Вівторок 23 серпня 2022 21:01
Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ Фото: Петро Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко також зазначив, що ефективна співпраця із підрозділами, батальйонами та бригадами буде продовжуватися.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту.

Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Частина - з відкритою платформою, інша - з тентами.

Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ

Гроші збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює суму.

"Ви бачите, що дуже швидко вантажівки доходять до наших воїнів, до десантників. Ви пам’ятаєте, що половину сплачуємо ми з Мариною, половину сплачуєте ви. Допоможіть "Справі громад", перерахуйте свою копійку. Бо це - найбільш ефективна допомога для Збройних сил України", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська.

Один з батальйонів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel.

Всього, з 24 лютого, структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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