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Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу, где был пожар

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 13:44
Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу, где был пожар Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Черновицкая городская больница №1 получит три кислородные концентраторы от Благотворительного фонда Петра Порошенко. Именно в этом медучреждении недавно произошел пожар.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Сегодня мы в центральном офисе "Европейской солидарности" отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил партийную организацию в Черновцах, которая вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода.

Порошенко также отметил, что заболеваемость уже превышает 10 тысяч в сутки, а число госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

"Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы", - добавил Порошенко.

Напомним, фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами с первых дней пандемии занимались обеспечением медиков защитными костюмами, очками, ИФА-тестами Roche.

Также они профинансировали закупку, ремонт и расходники свыше 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В общем, у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 миллионов гривен.

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