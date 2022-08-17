Порошенко передал дроны Autel и ретранслятор 80-й Десантно-штурмовой бригаде ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко передал десантникам 80-й бригады партию беспилотников Autel, а также оборудование для связистов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"По просьбе завезли дефицитный мотороловский ретранслятор, в котором очень нуждаются наши связисты. И довооружили ту технику, которую мы передавали в прошлый раз", - объясняет Порошенко.

Как известно, средства на партию дронов, купленных в Эстонии, собирали волонтеры ОО "Справа громад", а Фонд Порошенко удвоил сумму. Беспилотники уже поступили в бригады и подразделения. Часть дронов предназначена для 80-й бригады.

"Мы завезли 350 дронов, очень классных, с мощной оптикой. Сегодня мы передаем это в самые надежные руки наших десантников, они не отдадут ни нашу землю, ни оружие, ни веру в нашу победу", - добавил Порошенко.

Также, по его словам, фонд запустил программу "Poseidon", первый комплекс уже поступил в командование Десантно-штурмовых войск.

Ранее Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" также приобрел 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады. Порошенко также сообщил о новом контракте на поставку крупной партии БПЛА оперативного уровня.

Всего же с 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.