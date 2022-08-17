ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко передав дрони Autel та ретранслятор 80-тій Десантно-штурмовій бригаді ЗСУ

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 14:39
Порошенко передав дрони Autel та ретранслятор 80-тій Десантно-штурмовій бригаді ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко передав десантникам 80-ї бригади партію безпілотників Autel, а також обладнання для зв’язківців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"За проханням завезли дефіцитний моторолівський ретранслятор, який дуже потребують наші зв’язківці. І доозброїли ту техніку, яку ми передавали минулого разу", - пояснює Порошенко.

Як відомо, кошти на партію дронів, куплених в Естонії, збирали волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоїв суму. Безпілотники вже надійшли у бригади та підрозділи. Частина дронів призначена для 80-і бригади.

"Ми завезли 350 дронів, дуже класних, з потужною оптикою. Сьогодні ми передаємо це в найнадійніші руки наших десантників, вони не віддадуть ні нашу землю, ні зброю, ні віру в нашу перемогу", - додав Порошенко.

Також, за його словами, фонд запустив програму "Poseidon", перший комплекс вже надійшов в командування Десантно-штурмових військ.

Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" також придбав 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко також повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня.

Усього ж з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Збройні сили України
NEWS
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям