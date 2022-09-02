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Порошенко передал дроны Autel для бойцов ССО

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Пятница 02 сентября 2022 18:13
Порошенко передал дроны Autel для бойцов ССО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал беспилотники Autel и другое снаряжение для бойцов Сил специальных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebok.

"Ни одного дня без помощи Вооруженным силам. Очень трудно найти более достойных, чем мои сегодняшние собеседники, настоящие воины, настоящие защитники Украины, на счету которых есть большое количество выполненных задач и уничтоженных врагов", - заявил Порошенко.

В свою очередь, командир отряда ССО, майор Григорий Сиваченко поблагодарил Порошенко и волонтеров за помощь ВСУ.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами купили для ВСУ несколько сотен дронов. Также Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" приобрели 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.

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Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
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