Порошенко передал дроны Autel для бойцов ССО

Пятый президент Петр Порошенко передал беспилотники Autel и другое снаряжение для бойцов Сил специальных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebok .

"Ни одного дня без помощи Вооруженным силам. Очень трудно найти более достойных, чем мои сегодняшние собеседники, настоящие воины, настоящие защитники Украины, на счету которых есть большое количество выполненных задач и уничтоженных врагов", - заявил Порошенко.

В свою очередь, командир отряда ССО, майор Григорий Сиваченко поблагодарил Порошенко и волонтеров за помощь ВСУ.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами купили для ВСУ несколько сотен дронов. Также Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" приобрели 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.