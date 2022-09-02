Порошенко передав дрони Autel для бійців ССО

Пʼятий президент Петро Порошенко передав безпілотники Autel та інше спорядження для бійців Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebok .

"Жодного дня без допомоги Збройним силам. Дуже важко знайти більш достойних, ніж мої сьогоднішні співрозмовники, справжні воїни, справжні захисники України, на рахунку яких є велика кількість виконаних завдань і знищених ворогів", - заявив Порошенко.

Своєю чергою, командир загону ССО, майор Григорій Сіваченко подякував Порошенку та волонтерам за допомогу ЗСУ.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами купили для ЗСУ кілька сотень дронів. Також Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" придбали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади.