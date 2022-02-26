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Порошенко передал батальону терробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон"

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 17:53
Порошенко передал батальону терробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон" Фото: Порошенко передал батальону терробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон" (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства "Кузни на Рыбальском", крупнокалиберный пулемет и бронированную машину "Тритон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Родной "Покемон" - наши лучшие бойцы понимают, что это такое - безотказное, мощное, сильное крепкое оружие, сегодня на вооружении батальона. И в каждом отделении будет такой пулемет. Это была инициатива "Кузницы на Рыбальском", рабочих, руководства завода. Я хочу поблагодарить руководство завода и надеюсь, что все подразделения территориальной обороны будут обеспечены", - говорит Порошенко.

По его словам, это бронированная машина "Тритон", изготовленная специально для Вооруженных Сил, для пограничников. Она может преодолевать водные препятствия.

"Уникальная. Она имеет огромные возможности противоминного бронирования. Она лучшая. И почему-то по разным политическим причинам не была использована. Сейчас она достанется батальону, - объясняет пятый президент. - Эта машина привезла еще 30 пулеметов ПКМ для батальона. Так сейчас комплектуется украинская территориальная оборона. Оборона города Киева. Так мы планируем встречать врага и не советуем ему двинуться в Киев".

Политик добавил, что еще один подарок от "Кузницы" - крупнокалиберный пулемет, который способен уничтожать уже и бронированные цели.

"И "Тритон" будет оснащен крупнокалиберным пулеметом, который на самом деле будет демонстрировать, что ждет Путина и захватчиков, - говорит лидер партии. - Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян - защитим Украину Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас - более всего".

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко обратился к украинскому народу. Он считает, что день полномасштабного вторжения России в Украину должен стать Днем национального сопротивления.

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