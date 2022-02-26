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Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон"

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Київ, Субота 26 лютого 2022 17:53
Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон" Фото: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон" (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва "Кузні на Рибальському", крупнокаліберний кулемет та броньовану машину "Тритон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Рідний "Покемон" - наші найкращі бійці розуміють, що це таке - безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива "Кузні на Рибальському", робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені", - говорить Порошенко.

За його словами, це броньована машина "Тритон", яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди.

"Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону, - пояснює п’ятий президент. - Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону. Так зараз комплектується українська територіальна оборона. Оборона міста Києва. Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в Київ".

Політик додав, що ще один подарунок від "Кузні" - крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі.

"І "Тритон" буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників, - говорить лідер партії. - Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян - захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас - понад усе".

Як повідомлялося, лідер "Європейської солідарності" п'ятий президент Петро Порошенко звернувся до українського народу. Він вважає, що день повномасштабного вторгнення Росії в Україну має стати Днем національного спротиву.

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