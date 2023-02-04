Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Це - перший зразок повноцінної пересувної майстерні для зони бойових дій. З повним набором усіх необхідних інструментів. Передаємо її на випробування і строгу оцінку командуванню ДШВ. Упевнений, що випробування у бойових умовах пройде успішно, і ми разом із ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка скоро будемо передавати багато таких майстерень батальйонам логістики", - написав Порошенко.

За словами волонтерів, критична потреба армії у таких машинках вимірюється у сотнях: пересувне СТО, на шасі Leyland DAF, з багатою комплектацією приладів та інструментів - від верстатів до зварювальних напівавтоматів. З усіма мислимими та немислимими ключами та домкратами.