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Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF

Фото: Петро Порошенко передає у ДШВ першу пересувну майстерню на базі вантажівки DAF (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Це - перший зразок повноцінної пересувної майстерні для зони бойових дій. З повним набором усіх необхідних інструментів. Передаємо її на випробування і строгу оцінку командуванню ДШВ. Упевнений, що випробування у бойових умовах пройде успішно, і ми разом із ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка скоро будемо передавати багато таких майстерень батальйонам логістики", - написав Порошенко.

За словами волонтерів, критична потреба армії у таких машинках вимірюється у сотнях: пересувне СТО, на шасі Leyland DAF, з багатою комплектацією приладів та інструментів - від верстатів до зварювальних напівавтоматів. З усіма мислимими та немислимими ключами та домкратами.

Нагадаємо, 15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахед".

Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Кілька комплексів такої техніки вже надійшли у війська.

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Петро Порошенко