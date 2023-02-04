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Порошенко передает в ДШУ первую передвижную мастерскую на базе грузовика DAF

Фото: Петр Порошенко передает в ДШУ первую передвижную мастерскую на базе грузовика DAF (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Это первый образец полноценной передвижной мастерской для зоны боевых действий. С полным набором всех необходимых инструментов. Передаем ее на испытания и строгую оценку командованию ДШВ. Уверен, что испытания в боевых условиях пройдет успешно, и мы вместе с ОО "Справа громад" и мы Фондом Порошенко скоро будем передавать многие такие мастерские батальонам логистики", - написал Порошенко.

По словам волонтеров, критическая потребность армии в таких машинках измеряется в сотнях: передвижное СТО, на шасси Leyland DAF, с богатой комплектацией приборов и инструментов - от станков до сварочных полуавтоматов. Со всеми мыслимыми и немыслимыми ключами и домкратами.

Напомним, 15 января Порошенко в Ровно передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, которые были переоборудованы под "антишахед".

Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Несколько комплексов такой техники уже поступило в войска.

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Петр Порошенко