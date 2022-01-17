К Порошенко на паспортном контроле пришли сотрудники ГБР

На пограничном контроле следователь вручил бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд. Он сегодня вернулся в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию встречи политика.
Сегодня утром самолет, на котором был Петр Порошенко вместе с женой, прибыл в аэропорт "Киев". Когда он уже стоял на паспортном контроле, к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.
Отметим, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.
Напомним, Порошенко прибыл в Украину 17 января.