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К Порошенко на паспортном контроле пришли сотрудники ГБР

Автор: Анастасия Рокитна

На пограничном контроле следователь вручил бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд. Он сегодня вернулся в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию встречи политика.

Сегодня утром самолет, на котором был Петр Порошенко вместе с женой, прибыл в аэропорт "Киев". Когда он уже стоял на паспортном контроле, к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.

Отметим, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.

Напомним, Порошенко прибыл в Украину 17 января.

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Петр Порошенко