До Порошенка на паспортному контролі прийшли співробітники ДБР

На прикордонному контролі слідчий вручив колишньому президенту України Петру Порошенку повістку з викликом до суду. Він сьогодні повернувся в країну.

Сьогодні вранці літак, на якому був Петро Порошенко разом із дружиною, прибув до аеропорту "Київ". Коли він уже стояв на паспортному контролі, до нього підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду. Він проходить підозрюваним у справі про державну зраду.

Зазначимо, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин і не віддавали його. Але потім, все ж такий, документ віддали.