До Порошенка на паспортному контролі прийшли співробітники ДБР

На прикордонному контролі слідчий вручив колишньому президенту України Петру Порошенку повістку з викликом до суду. Він сьогодні повернувся в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію зустрічі політика.
Сьогодні вранці літак, на якому був Петро Порошенко разом із дружиною, прибув до аеропорту "Київ". Коли він уже стояв на паспортному контролі, до нього підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду. Він проходить підозрюваним у справі про державну зраду.
Зазначимо, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин і не віддавали його. Але потім, все ж такий, документ віддали.
Нагадаємо, Порошенко прибув до України 17 січня.