Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Балуха

Порошенко пообещал продолжать работу над освобождением всех украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания в оккупированном Россией Крыму. Президент ответил на письмо Балуха на своей странице в Facebook.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания… Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко пообещал продолжать работу над освобождением всех украинских политзаключенных, которые удерживаются в России.

"Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда смогу пожать Вашу руку на свободной украинской земле", - написал президент.

Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою... Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, 23 июня сообщалось, что украинский политзаключенный Балух написал письмо президенту Украины.