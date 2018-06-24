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Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Балуха

НовостиОбщество    24.06.2018 - 20:41
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко пообещал продолжать работу над освобождением всех украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания в оккупированном Россией Крыму. Президент ответил на письмо Балуха на своей странице в Facebook.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания… Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко пообещал продолжать работу над освобождением всех украинских политзаключенных, которые удерживаются в России.

"Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда смогу пожать Вашу руку на свободной украинской земле", - написал президент.

 

Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою...

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, 23 июня сообщалось, что украинский политзаключенный Балух написал письмо президенту Украины.

"Суд" в оккупированном Крыму рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха Политзаключенный Балух написал письмо Петру Порошенко
Теги публикации: Порошенко Петр, политзаключенные, Письма  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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