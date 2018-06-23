Политзаключенный Балух написал письмо Петру Порошенко

Владимир Балух написал президенту

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Об этом написал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в своем Facebook.

"Уважаемый господин Президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина", - написал Балух.

Балух отмечает, что более всего стремится "сохранить Украину от зеркального ответа на действия агрессора".

"Зла во благо не бывает! ", - написал в письме Балух.

Он также надеется, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно хозяйствовать на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса гораздо быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факт взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль", - добавил Владимир Балух.

Напомним, ранее сообщалось, что Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96-ой день.