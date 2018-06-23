Политзаключенный Балух написал письмо Петру Порошенко

Владимир Балух написал президенту
Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Об этом написал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в своем Facebook.
"Уважаемый господин Президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина", - написал Балух.
Балух отмечает, что более всего стремится "сохранить Украину от зеркального ответа на действия агрессора".
"Зла во благо не бывает! ", - написал в письме Балух.
Он также надеется, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.
"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно хозяйствовать на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса гораздо быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факт взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль", - добавил Владимир Балух.
Обращение Владимира БалухаОпубликовано Ахтемом Чийгозом Субота 23 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Балух принял решение перейти на сухую голодовку.
Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96-ой день.