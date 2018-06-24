Порошенко відповів на лист українського політв'язня Балуха

Порошенко пообіцяв продовжувати роботу над звільненням усіх українських політв'язнів

Президент України Петро Порошенко відповів на лист українського політв'язня Володимира Балуха, який знаходиться в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання в окупованому Росією Криму. Президент відповів на лист Балуха на своїй сторінці в Facebook.

"Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть у кремлівських катівнях - незважаючи на заборони і під загрозою жорстокого покарання... Дякую непокірному Володимиру Балуху за його лист і ще більше - за мужність", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко пообіцяв продовжувати роботу над звільненням усіх українських політв'язнів, які утримуються в Росії.

"Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які знаходяться у РФ, тимчасово окупованих Донбасі і Криму. І ми не припинимо цю боротьбу. Робив і буду робити все, щоб наблизити той момент, коли зможу потиснути Вашу руку на вільній українській землі", - написав президент.

Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть у кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою... Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що український політв'язень Балух написав лист президенту України.