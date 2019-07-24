У Порошенко отрицают вызов на допрос в ГБР на 25 июля

Государственное бюро расследований (ГБР) не вызывало на 25 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как сообщается, целью визита Порошенко в ГБР 24 июля была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с ним.

В то же время в ведомстве подтвердили, что никаких производств относительно Петра Порошенко не существует и никаких следственных действий на 25 июля не запланировано.

Напомним, сегодня, 24 июля, пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Госбюро расследований. Причину визита Порошенко в ведомство не называли.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ГБР вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.