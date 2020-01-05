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У Порошенко отреагировали на скандальный приезд Dr.Alban

Новости » Политика     05.01.2020 - 12:57
У Порошенко отреагировали на скандальный приезд Dr.Alban
Фото: Владимир Арьев (пресс-служба)

"Европейская солидарность" резко отреагировала на вмешательство Зеленского в работу пограничной службы

Депутат партии "Европейская солидарность", главной которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, Владимир Арьев, предположил, что президенту Владимиру Зеленскому равнодушен вопрос Крыма и он готов сдавать территорию Украину. Об этом политик написал в своем Facebook, комментируя вмешательства Зеленского в работу пограничной службы Украины, разрешая въезд шведскому исполнителю Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированной Крым.

"Очередной певун оккупантов личной протекции Зеленского допущен в Украину. Он еще раз доказал: ему безразличен Крым, он готов сдавать украинскую территорию и потакать оккупантам. Мало того, президент единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способ. И по этому поводу юристы будут подавать в ГБР заявление о преступлении", – уверен Арьев.

У Порошенко отреагировали на скандальный приезд Dr.Alban

Его коллега по партии Ирина Геращенко считает, что вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы – это маркер неуважения нынешней власти к государству и его границам.

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "карателями". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, пишут стендап на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит, и пока шо "звезды" законов не нарушили", – отметила депутат.

Она также обратила внимание на широкое анонсирование лекции российской деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.

"И не беда, что русский либерал-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "Сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так же миллионам потребителей сериалов и Квартала – "какая разница", – отреагировала она.

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Новости Украины Владимир АрьевВладимир ЗеленскийПорошенко Петр
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