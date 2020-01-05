У Порошенка відрегували на скандальний приїзд Dr.Alban

Фото: Володимир Ар’єв (прес-служба)

"Європейська солідарність" різко відреагувала на втручання Зеленського в роботу прикордонної служби

Депутат партії "Європейська солідарність", головної якої є п’ятий президент України Петро Порошенко, Володимир Ар’єв припустив, що президенту Володимиру Зеленському байдужий Крим і він готовий здавати українську територію. Про це політик написав у своєму Facebook, коментуючи втручання Зеленського у роботу прикордонної служби України задля в’їзду шведського виконавця Dr. Alban, який незаконно відвідував окупований Крим.

"Черговий співун окупантів особистою протекцією Зеленського допущений в Україну. Він ще раз довів: йому байдужий Крим, він готовий здавати українську територію і потакати окупантам. Мало того, президент одноосібно порушив закон, який встановлює пряму відповідальність іноземних громадян за відвідання окупованої частини України в незаконний спосіб. І з цього приводу юристи мають вже подавати в ДБР заяву про злочин", – впевнений Ар’єв.

Його колега по партії Ірина Геращенко вважає, що втручання особисто президента Зеленського в правоохоронну діяльність прикордонної служби – це маркер неповаги нинішньої влади до держави та її кордонів.

"Тепер на Майдані можна зустріти телеканал "Звєзда", засновником якого є Міністерство оборони РФ, де українських військових називають "каратєлі". А дівки, які ще вчора селфачилися з бойовиками, роблять стендапи на місці розстрілу Небесної Сотні. А СБУ коментує, що слідкує, й поки шо "звьозди" законів не порушили", – зазначила депутат.

Вона також звернула увагу на широке анонсування лекції російської діячки Ірини Хакамади, яка виступила на підтримку анексії Криму. "Й не біда, що русскій ліберал чомусь завжди закінчується на українському питанні, а на питанні "чий Крим" взагалі ламається. В Україні вже чекають "сватів", які не вилазили з окупованого Криму, але їм зняли заборону на в’їзд, бо ж мільйонам споживачів серіалів і Кварталу – "какая разніца", – відреагувала вона.