У Порошенко отреагировали на решение суда об открытии информации по делу захвата моряков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У Порошенко решение суда сравнили с передачей секретных документов России

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал решение Печерского районного суда Киева об открытии информации по делу захвата украинских моряков Россией в Керченском проливе. Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

Как известно, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований Анны Сергеевой о временном доступе к вещам и секретным документам по делу захвата моряков. Головань такое решение суда сравнил с прямой передачей секретных документов России.

"Учитывая тот простой факт, что уголовное производство расследуется по заявлению известного своими связями с РФ господина Портнова (экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, - ред.), а в ГБР тайн от Портнова никаких нет, это все равно, что передать секретные документы россиянам напрямую", - написал он.

Головань также отметил, что доступ к секретным документам открыл судья Алексей Соколов. По словам адвоката Порошенко, судья также рассматривает иск о защите чести и достоинства Портнова относительно его связей с государством-агрессором. Головань добавил, что это дело назначено к рассмотрению вне общей очереди и по его мнению "сеет сомнения в беспристрастности судьи и является основанием для отвода".

"Факты, о которых я здесь рассказал, должны очень заинтересовать Службу безопасности Украины, поскольку речь идет об угрозе национальной безопасности. Но СБУ, похоже, тоже сейчас в том состоянии, в котором находилась с тех времен, когда Портнов был президентским советником", - утверждает Головань.