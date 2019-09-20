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У Порошенка відреагували на рішення суду щодо відкриття інформації по справі захоплення моряків

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 20:39
У Порошенка відреагували на рішення суду щодо відкриття інформації по справі захоплення моряків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Порошенко рішення суду порівняли з передачею таємних документів Росіі

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань прокоментував рішення Печерського районного суду Києва щодо відкриття інформації по справі захоплення українських моряків Росією у Керченській протоці. Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

Як відомо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Анни Сергєєвої про тимчасовий доступ до речей і таємних документів по справі захоплення моряків. Головань таке рішення суду порівняв з прямою передачею таємних документів Росії.

"Враховуючи той простий факт, що кримінальне провадження розслідується за заявою відомого своїми зв'язками з РФ пана Портнова (екс-заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов, - ред.), а у ДБР таємниць від Портнова жодних немає, це все одно, що передати таємні документи росіянам напряму", - написав він.

Головань також зазначив, що доступ до таємних документів відкрив суддя Олексій Соколов. За словами адвоката Порошенка, вказаний суддя також розглядає позов про захист честі і гідності Портнова стосовно його зв'язків з державою-агресором. Головань додав, що ця справа призначилася до розгляду поза загальною чергою і на його думку "сіє сумніви у неупередженості судді і є підставою для відводу".

"Факти, про які я тут розповів, мали б дуже зацікавити Службу безпеки України, оскільки мова йде про загрозу національній безпеці. Але СБУ, схоже, теж зараз у тому стані, у якому перебувала за тих часів, коли Портнов був президентським радником",- стверджує Головань.

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