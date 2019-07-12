Порошенко отреагировал на заявление Зеленского о люстрации

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прокомментировал заявление Владимира Зеленского о люстрации чиновников, которые занимали высшие должности с февраля 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Европейской солидарности".

В частности, по мнению Порошенко, заявление об усилении люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок, ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины.

"Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, которые доказали реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине – все они могут быть люстрированы согласно озвученным критериям", – заявил Порошенко

По его мнению, подобная инициатива, "инспирированная антиукраинскими силами", – это еще одно доказательство "неприкрытого пророссийского реванша", ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на "марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля".

Напомним, вчера Зеленский предложил усилить люстрацию. Он рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателя Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.