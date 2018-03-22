Порошенко отреагировал на задержание Савченко

Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ и Генпрокуратуры
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за предотвращение массовых терактов. Об этом глава государства написал в Facebook.
"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченние российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко.
Президент напомнил, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война.
"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - отметил он.
ПП: Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових...Опубліковано Петром Порошенком 22 березень 2018 р.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп.
Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота Надежду Савченко уголовной ответственности. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.