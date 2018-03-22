Порошенко отреагировал на задержание Савченко

Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ и Генпрокуратуры

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за предотвращение массовых терактов. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченние российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", - написал Порошенко.

Президент напомнил, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война.

"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - отметил он.

ПП: Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових... Опубліковано Петром Порошенком 22 березень 2018 р.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп.

Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота Надежду Савченко уголовной ответственности. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.