Порошенко відреагував на затримання Савченко

Порошенко подякував співробітників СБУ і Генпрокуратури

Президент України Петро Порошенко подякував співробітників Служби безпеки та Генеральної прокуратури за запобігання масових терактів. Про це глава держави написав у Facebook.

"Вдячний працівникам Служби безпеки і Генеральної прокуратури за врятовані життя людей в результаті запобігання масових терактів і викритя російської спецоперації проти України. Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і своєчасно проінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п'ятої колони", - написав Порошенко.

Президент нагадав, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна.

"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити українську державу. Все це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо тільки об'єднавшись", - зазначив він.

ПП: Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових... Опубліковано Петром Порошенком 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надію Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп.

Таким чином, за рішенням парламенту слідство може залучити підозрювану у підготовці терактів і державного перевороту Надію Савченко кримінальної відповідальності. Крім того, нардепи дозволили її затримання і арешт.