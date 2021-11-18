Порошенко отправился на форум в Канаду, чтобы заручиться поддержкой Украины

Пятый президент также поделился в соцсети фотографиями из аэропорта. Как видно из кадров, в Канаду Порошенко отправился вместе с женой.

Петр Порошенко рассказал, что в течение следующих двух дней, 19 и 20 ноября, у него будет целый ряд двусторонних встреч с канадскими чиновниками и американскими конгрессменами.

"На всех встречах, а также в своем выступлении на форуме безопасности в Галифаксе буду призывать наших партнеров к совместной борьбе с российской гибридной агрессией и всесторонней поддержке Украины", - заверил Петр Порошенко.