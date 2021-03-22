У Порошенко отправили еще 30 кислородных концентраторов в больницы

Благотворительный фонд Петра Порошенко совместно с волонтерами отправили еще одну партию 30 кислородных концентраторов в украинские больницы. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.

Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Год назад весь мир оказался неготовым к страшной беды. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и через много-много других вещей", - написал Порошенко.

По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления властей о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась неготовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил лишь один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть беспомощна. Мы предлагали: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - добавил Порошенко.