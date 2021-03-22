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У Порошенка відправили ще 30 кисневих концентраторів в лікарні

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 17:37
У Порошенка відправили ще 30 кисневих концентраторів в лікарні Фото: кисневі концентратори (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Благодійний фонд Петра Порошенка спільно з волонтерами відправили ще одну партію з 30 кисневих концентраторів в українські лікарні. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів.

Про це Порошенка повідомив у Facebook.

Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

"Рік тому весь світ виявися неготовим до страшної біди. До пандемії, яка вже забрала життя сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Але за цей рік світ пройшов величезну дистанцію. В усіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч - і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, облаштовані киснем, і через багато-багато інших речей", - написав Порошенко.

За його словами, Україна, попри бравурні заяви влади про "чемпіонство у боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зауважив, що наразі в Україні повну дозу щеплення отримала лише одна людина, а темпи вакцинації вкрай низькі.

"10-15 тисяч кожного дня захворює. Держава - безпорадна. Влада - безпорадна. Ми пропонували: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, врешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне вакцинування чи ні, скажіть людям правду - у вас немає вакцини", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Благодійний фонд Порошенка спільно з компанією Rosen і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, більш ніж 50 тисяч ІФА-тестів Roche.

Крім того, вони профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

В цілому, допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

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