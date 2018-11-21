Порошенко отметил орденом Романа Сущенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил журналиста орденом "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского политзаключенного - журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, Порошенко отдельно отметил журналиста Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в Российской Федерации. Глава государства отметил Романа Сущенко орденом "За мужество" ІІІ степени. Награду из рук президента получила жена журналиста Анжела.

"Я хотел бы отметить наградой Романа Сущенко за мужество, за героизм, за настоящий патриотизм, который точно попадет в учебники истории как держались и держатся украинцы", - сказал Порошенко.

Он добавил, что хотел бы иметь возможность вручить эту награду лично Роману Сущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что к украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному и заключенному в СИЗО в московской тюрьме Лефортово, пустили жену и дочь.

Как писало РБК-Украина, в ОБСЕ призвали РФ освободить журналиста Романа Сущенко.