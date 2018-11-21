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Порошенко відзначив орденом Романа Сущенка

Новини » Політика    21.11.2018 - 06:34
Порошенко відзначив орденом Романа Сущенка
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко відзначив журналіста орденом "За мужність"

Президент України Петро Порошенко відзначив орденом "За мужність" українського політв’язня  - журналіста Романа Сущенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, Порошенко окремо відзначив журналіста Романа Сущенка, якого Кремль незаконно утримує у в’язниці в Російській Федерації. Глава держави відзначив Романа Сущенка орденом "За мужність"  ІІІ ступеня. Нагороду з рук президента отримала дружина журналіста Анжела.

"Я хотів би відзначити нагородою Романа Сущенка за мужність, за героїзм, за справжній патріотизм, який точно попаде в підручники історії як трималися і тримаються українці", - сказав Порошенко.

Він додав, що хотів би мати можливість вручити цю нагороду особисто Роману Сущенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до українського журналіста Романа Сущенка, засудженого та ув'язненого в СІЗО московської в'язниці Лефортово, пустили дружину і дочку.

Як писало РБК-Україна, в ОБСЄ закликали РФ звільнити журналіста Романа Сущенка.

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