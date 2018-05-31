В Ивано-Франковской области запустили новую линию цементного завода

На заводе получат работу 300 жителей Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области начинает работу новая линия цементного завода "Ивано-Франковскцемент". Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 31 мая, приехал лично на открытие предприятия и поздравил его работников, о чем он написал в своем Twitter.

"Приветствую триста жителей края, которые благодаря запуску третьей линии "Ивано-Франковскцемента" получили работу. Вы на сто процентов способны обеспечить потребности Украины в дорожном цементе, которого уже сегодня требуют современные технологии прокладки автодорог", - написал Порошенко.

Вітаю триста мешканців краю, які завдяки запуску третьої лінії «Івано-Франківськцементу» отримали роботу. Ви на сто відсотків здатні забезпечити потреби України в дорожньому цементі, якого уже сьогодні вимагають сучасні технології прокладання автошляхів. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Он также отметил, что деньги, которые были получены из растаможка оборудования для завода, были направлены на ремонт дорог на Прикарпатье.

По словам руководства предприятия, все новейшие технологии, что есть в производстве цемента, внедрен в этом заводе.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. В распоряжении отмечается, что в перечень вошли 23 об'объекты большой приватизации.