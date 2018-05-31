Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Ивано-Франковской области запустили новую линию цементного завода

НовостиПолитика    31.05.2018 - 15:05
Фото: цементный завод (ifcem.if.ua)
Фото: цементный завод (ifcem.if.ua)

На заводе получат работу 300 жителей Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области начинает работу новая линия цементного завода "Ивано-Франковскцемент". Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 31 мая, приехал лично на открытие предприятия и поздравил его работников, о чем он написал в своем Twitter.

"Приветствую триста жителей края, которые благодаря запуску третьей линии "Ивано-Франковскцемента" получили работу. Вы на сто процентов способны обеспечить потребности Украины в дорожном цементе, которого уже сегодня требуют современные технологии прокладки автодорог", - написал Порошенко.

Он также отметил, что деньги, которые были получены из растаможка оборудования для завода, были направлены на ремонт дорог на Прикарпатье.

По словам руководства предприятия, все новейшие технологии, что есть в производстве цемента, внедрен в этом заводе.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году. В распоряжении отмечается, что в перечень вошли 23 об'объекты большой приватизации.

Минобороны намерено взыскать 5,4 млн гривен с Львовского бронетанкового завода "Мотор Сич" передала завод на неподконтрольной территории в управление иностранцам
Теги публикации: завод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top