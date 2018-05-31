В Івано-Франківській області запустили нову лінію цементного заводу

На заводі отримають роботу 300 мешканців Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області починає роботу нова лінія цементного заводу " Івано-Франківськцемент". Президент України Петро Порошенко у четвер, 31 травня, приїхав особисто на відкриття підприємства та привітав його працівників, про що він написав у своєму Twitter.

"Вітаю триста мешканців краю, які завдяки запуску третьої лінії "Івано-Франківськцементу" отримали роботу. Ви на сто відсотків здатні забезпечити потреби України в дорожньому цементі, якого уже сьогодні вимагають сучасні технології прокладання автошляхів", - написав Порошенко.

Вітаю триста мешканців краю, які завдяки запуску третьої лінії «Івано-Франківськцементу» отримали роботу. Ви на сто відсотків здатні забезпечити потреби України в дорожньому цементі, якого уже сьогодні вимагають сучасні технології прокладання автошляхів. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Він також зауважив, що гроші, які були отримані із розмитнення обладнання для заводу, були направлені на ремонт доріг на Прикарпатті.

За словами керівництва підприємства, усі новітні технології, що є у виробництві цементу, впроваджено у цьому заводі.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році. У розпорядженні зазначається, що до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації.