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В Івано-Франківській області запустили нову лінію цементного заводу

НовиниПолітика    31.05.2018 - 15:05
Фото: цементний завод (ifcem.if.ua)
Фото: цементний завод (ifcem.if.ua)

На заводі отримають роботу 300 мешканців Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області починає роботу нова лінія цементного заводу " Івано-Франківськцемент". Президент України Петро Порошенко у четвер, 31 травня, приїхав особисто на відкриття підприємства та привітав його працівників, про що він написав у своєму Twitter.

"Вітаю триста мешканців краю, які завдяки запуску третьої лінії "Івано-Франківськцементу" отримали роботу. Ви на сто відсотків здатні забезпечити потреби України в дорожньому цементі, якого уже сьогодні вимагають сучасні технології прокладання автошляхів", - написав Порошенко.

Він також зауважив, що гроші, які були отримані із розмитнення обладнання для заводу, були направлені на ремонт доріг на Прикарпатті.

За словами керівництва підприємства, усі новітні технології, що є у виробництві цементу, впроваджено у цьому заводі.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році. У розпорядженні зазначається, що до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації.

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Теги публікації: завод  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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