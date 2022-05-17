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Порошенко об освобождении из плена военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Вокруг процесса освобождения из плена украинских военных должны быть объединены все усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко.

Как известно, 13 мая президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировым лидерам с призывом помочь украинской власти спасти защитников "Азовстали".

"Во-первых, хотел бы поблагодарить Виктора Андреевича и Леонида Даниловича за то, что мы буквально через час сформировали наше совместное обращение. Я хотел бы поблагодарить всех: и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, и Петеру Мауреру, президенту Международного комитета Красного Креста, которые присоединились к этому и дали возможность вывести хотя бы раненых из тех условий, которые были", - заявил Порошенко.

По его словам, работа не закончена. Сегодня нам всем надо объединиться для того, чтобы забрать из плена "азовцев" и всех украинских военных, всех пленных, которые держатся в заложниках российским варварским агрессором.

"Я знаю, что это дело нелегкое и требует дополнительных усилий. Я готов на любом этапе присоединиться к переговорному процессу, координационного процесса. Потому что все украинские герои должны быть из плена возвращены домой", - убежден Порошенко.

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Петр Порошенко