Порошенко про визволення з полону військових: готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорів

Як відомо, 13 травня президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до світових лідерів із закликом допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі".

"По-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були", - заявив Порошенко.

За його словами, робота не закінчена. Сьогодні нам всім треба об’єднатися для того, щоби забрати з полону "азовців" і всіх українських військових, всіх полонених, які тримаються в заручниках російським варварським агресором.

"Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому", - переконаний Порошенко.